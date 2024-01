Porte d'un Boeing arrachée en plein vol : comment savoir si on va voyager à bord d'un 737 MAX 9 ?

Les compagnies aériennes poursuivent leurs inspections après le grave incident survenu la semaine dernière sur un Boeing 737 Max. Les appareils de ce type décollent-ils encore depuis la France, et où regarder pour connaître le modèle sur lequel vous allez voyager ? Le JT de TF1 vous explique.

Des avions cloués au sol et des annulations en série. Après l’incident survenu vendredi dernier sur un avion Boeing 737 MAX 9 lors d’un vol aux États-Unis, dont une partie du fuselage s’est arrachée en plein vol, la prudence est de mise. Les compagnies américaines qui possèdent des appareils de ce type procèdent à des vérifications depuis le week-end dernier. United Airlines, qui exploite la plus importante flotte de 737 MAX 9 au monde avec 79 appareils, a déclaré avoir découvert des "boulons qui nécessitaient d'être resserrés" sur les portes condamnées de ses aéronefs, qui sont les mêmes que celle qui s’est détachée lors du vol opéré par Alaska Airlines. Pas très rassurant, surtout si on sait qu'on doit prendre prochainement l'avion.

Où doit-on regarder pour connaître le modèle ?

Il faut bien le dire, c’est loin d’être l’information la plus facile à trouver. "C’est assez difficile de connaître le modèle avant de le réserver", confirment deux voyageurs dans la vidéo de TF1 en tête de l’article. En effet, tous les sites de réservation en ligne et de comparateurs de prix ne donnent pas cette précision. À l’aéroport de Roissy (sud de Paris), où une équipe de TF1 s'est rendue, les écrans géants affichent bien l'heure de départ, la compagnie, la porte d'embarquement. Mais rien sur le modèle d'avion.

Idem sur les billets. "Je vois des chiffres, mon nom, mais rien d’autre", confirme une passagère qui attend son vol. Alors, où faut-il regarder pour le savoir ? Le plus souvent, l’information se trouve dans le mail de réservation envoyé par la compagnie aérienne. Dans notre reportage, une famille de Français qui part en Inde a voulu vérifier avant d’embarquer. Verdict : ce n'est pas la dernière version du 737 MAX 9 de Boeing, mais "un 787". Un soulagement pour ces passagers.

Un passager a-t-il le droit de refuser d’embarquer ?

Mais même quand le modèle de l’avion est indiqué au moment de la réservation, la compagnie aérienne peut changer d’appareil au dernier moment. "Cela peut arriver, s’il y a un problème de maintenance, s’il y a un problème de retard ou encore si la compagnie a vendu plus de billets que prévu et qu’il faut un appareil plus grand", explique auprès de TF1 Maria Lee, spécialiste des questions de transports au sein du cabinet de conseil Sia Partners. Dans ce cas, vous pouvez refuser d’embarquer. Mais attention, rien n’oblige la compagnie à vous rembourser le billet.

Des 737 MAX décollent-ils encore depuis la France ?

En Europe, c'est la compagnie low-cost Ryanair qui possède la plus grosse flotte de 737 MAX. La compagnie belge TUI fly, Turkish Airlines, Air Malta ou encore Air Canada utilisent aussi ce modèle. Pour autant, actuellement, au départ de la France, il est impossible d’embarquer à bord d'un 737 MAX, car tous les vols sont suspendus pour inspection. En revanche, les versions les plus anciennes de l'appareil sont toujours en service. Mais cela ne semble pas inquiéter tant que ça les voyageurs. "Je crois qu’il y a moins de danger de prendre l’avion que de traverser Paris. Ça ne me dérange pas", témoigne un passager. Mais pour d'autres, le voyage s'avère malgré tout un peu stressant. "On est obligés de faire avec", soupire une autre.