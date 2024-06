Longtemps en position de monopole, la SNCF doit affronter la concurrence depuis 2020. Le mouvement va s’accélérer avec l’arrivée annoncée de Proxima, qui ambitionne de relier Nantes, Bordeaux, Rennes et Angers à Paris d'ici à la fin de la décennie. Focus du JT de TF1 sur cette première concurrence française.

À l’Ouest, il va y avoir du nouveau. Proxima (un "nom de code" provisoire), se présentant comme "la première compagnie française indépendante de train à grande vitesse", compte entrer dans notre secteur ferroviaire par la façade Atlantique en reliant, d'ici à 2030, Paris à Nantes, Bordeaux, Rennes et Angers. Cette arrivée annoncée d’un nouveau concurrent de la SNCF, le premier français, réjouit les voyageurs que TF1 interroge sur le parvis de la gare Montparnasse, dans le reportage du JT à voir en tête de cet article. Ils disent espérer une baisse des prix des billets et une "amélioration de la qualité du service".

L’entreprise ambitionne de proposer 10 millions de places de train supplémentaires par an sur l’axe Grand Ouest grâce aux 12 TGV connectés et ultramodernes qu’elle a commandés le 9 juin à Alstom, moyennant un investissement colossal d'un milliard d'euros. "Aujourd’hui, on travaille sur le design à l’intérieur des trains, donc on réfléchit beaucoup à ce dont les voyageurs ont besoin et ce dont ils auront besoin dans 10 ou 20 ans. Ensuite, on se penchera sur la politique commerciale en soi", détaille à TF1 Rachel Picard, fondatrice de Proxima et ex-dirigeante des TGV, durant 15 ans, à la SNCF.

Capture d'écran TF1

Pour se distinguer, Proxima mise sur des innovations telles que la fin de la frontière affaires/loisirs, l’augmentation du nombre de sièges, une connectivité accrue et la création de lieux dévolus au partage ou, au contraire, à l’intimité. Pas vraiment une offre low cost, donc… "Avec les coûts que doit supporter l’opérateur, on ne peut pas s’attendre à ce que le prix moyen des billets baisse énormément", prévient déjà l’économiste Béatrice Jarrige, experte en politiques de mobilité et spécialiste du ferroviaire.

D’autant que le succès demeure incertain. D'autres rivaux français ont en effet tenté leur chance depuis 2020 et l’ouverture du rail de l’Hexagone à la concurrence, comme Midnight Trains et Railcoop, qui ont finalement dû abandonner, faute de financement solide. Pour l’heure, seuls Trenitalia et Renfe, entreprises publiques historiques italienne et espagnole déjà bien installées dans leurs pays respectifs, sont parvenus à se faire une petite place sur nos lignes à grande vitesse.