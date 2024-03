VIDÉO - Quelle est la meilleure méthode pour vendre sa voiture rapidement et au meilleur prix ?

Vendre sa voiture rapidement et à un bon prix, ça peut relever du défi. Pour vous aider, plusieurs méthodes existent : intelligence artificielle, applications ou concessionnaires, mais que valent-elles ? Le JT de TF1 les a testées.

Comment vendre sa voiture à un bon prix et dans les meilleurs délais ? Cette mission est souvent bien difficile à mener à son terme. À Nantes (Loire-Atlantique), on a peut-être trouvé la solution grâce à de drôles de portiques connectés. Ils scannent votre voiture pour estimer sa valeur gratuitement et vous proposer une offre de rachat dans la journée. Et le concept attire. "C'est rapide. Après, on ne sait pas combien ça va être racheté ou pas, mais je me dis que c'est facile et efficace", explique une mère de famille dans la vidéo de TF1 ci-dessus. "Ça ne coûte rien. Si je peux recevoir une estimation du prix de la voiture dans la journée, et si en plus, ils peuvent me faire le rachat, c'est vraiment top", estime de son côté un jeune homme.

Les concessionnaires automobiles attirent toujours

Derrière ces portiques, il y a une start-up lyonnaise qui mise sur la haute technologie. En un instant, près de 300 photos sont prises du véhicule. Ensuite, place à l'intelligence artificielle. "On va regarder l'ensemble de la partie carrosserie, donc l'ensemble de la partie esthétique : les carrosseries, le vitrage, les optiques, les feux, le pare-brise et les pneumatiques. Et on va donner cette image-là aux professionnels pour qu'ils puissent savoir quelles sont les potentielles opérations de réparation qu'ils devront faire", explique Cédric Bernard, président et cofondateur de Proovstation. Une heure après être passé sous le portique, l'offre d'achat tombe sur votre téléphone. Si vous l'acceptez, votre voiture sera ensuite revendue à des spécialistes de la vente de véhicules d'occasion.

Notre journaliste fait le test avec une voiture rouge : l'offre d'achat est de 4000 euros.

Sur Internet, le marché prospère et tout est fait pour faciliter la vente de votre voiture. De plus, l’État a simplifié toutes les démarches administratives. Le vendeur peut par exemple y trouver sa déclaration de cession et l'acheteur commander sa nouvelle carte grise. Pourtant, les concessionnaires automobiles attirent toujours. Pour Damien Queffelec, gérant de Nantes Automobiles, les clients viennent chercher un contact humain. Et un rendez-vous reste plus efficace qu'une vente sur Internet. "C'est plus rapide, mais ce n'est pas abouti. C'est-à-dire que du coup, ce n'est que des fourchettes de prix, on n'a pas le véhicule en visu. Alors qu'il y a des modèles que nous, on connaît très bien et du coup, on connaît les pannes qu'il va y avoir dessus", dit-il.

Autre avantage des concessionnaires, l'offre est souvent plus intéressante : la voiture rouge de notre journaliste reçoit cette fois une offre de 6500 euros. En revanche, il faut racheter un véhicule chez eux.