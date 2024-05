Citroën effectue depuis un mois un rappel massif de voitures en raison d'airbags défectueux. Quatre informations judiciaires sont ouvertes pour des accidents mortels en Guadeloupe, à La Réunion et en Guyane. Entretien, durée de vie... TF1 fait le point sur ces dispositifs de sécurité.

Cela fait 17 jours que cette Citroën C3 n'a pas bougé de ce parking près de Montpellier. "Elle est de 2015, et là, elle est immobilisée", soupire la mère de sa propriétaire, contrainte depuis de prêter sa voiture à sa fille. Pourtant, tout semble fonctionner normalement. Ce véhicule fait partie des 245.000 Citroën C3 et DS3 rappelées pour un problème d'airbag défectueux. Cette opération massive interroge : comment être sûr que votre airbag est en bon état ? Qui contrôle ? Une équipe de TF1 fait le point dans la vidéo du 20H ci-dessus.

Pour en savoir plus, notre équipe se rend dans un centre de vérification technique. Quatre points testés sur plus de 130 concernent l'airbag. Le premier, c'est le voyant lumineux sur le tableau de bord. "Moteur tournant, on va regarder si l'airbag est bien éteint ou pas. S'il est allumé, c'est qu'on a un souci", indique Guillaume Lautrou, responsable de ce centre versaillais. Le contrôle est uniquement visuel, rien n'est prévu pour vérifier les composants à l'intérieur de l'airbag. "On en a pour deux minutes, simplement. Là, c'est fait", poursuit le spécialiste.

Alors, quelle est la durée de vie d'un airbag ? Chez le garagiste des Yvelines où se poursuit notre reportage, on répare les airbags soit après un accident, soit quand le voyant est allumé, mais jamais de façon préventive. "Tant que ça fonctionne, on laisse comme ça. Mais on sait auprès de tous les constructeurs, la durée de vie, c'est 15 ans", explique Amar Souarit, électricien automobile. Une durée de vie théorique confirmée par les fabricants d'airbags que nous avons contactés. En moyenne, un remplacement coûte 3.000 euros. Mais encore faut-il que les pièces détachées soient toujours disponibles.