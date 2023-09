VIDÉO - Charles-de-Gaulle : les images impressionnantes de la rénovation géante du porte-avions

Il faut ensuite peindre l'équivalent de quatre terrains de football. Dans le reportage en tête de cet article, notre équipe poursuit la visite dans les entrailles du porte-avion. Au bout d'un couloir en désordre se trouvent les travaux du futur hôpital, avec son vaste bloc opératoire modernisé. Et pour améliorer la vie à bord, les cabines des marins, initialement exiguës, sont également rénovées pour la première fois depuis 20 ans. 2.000 lits à refaire, avec une lampe à LED et un port USB. "On est forcément en concurrence avec les bâtiments plus petits, les frégates, qui sont plus récents et qui proposent des meilleures conditions de vie que le porte-avion. On essaie de rattraper ce retard", raconte Vivien, capitaine de corvette.