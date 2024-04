Réparation des routes : pourquoi le réseau français se dégrade-t-il autant ?

Si de nombreuses routes ont été endommagées par les crues et les intempéries de ces derniers mois, cela ne suffit pas à expliquer pourquoi le réseau est à ce point dégradé. En six ans, le budget de la rénovation pour la voirie a pourtant augmenté de 20%.

L'état des routes devient-il dangereux en France ? Certains se posent la question alors que, ces derniers mois, les dégâts se sont multipliés en France, favorisés par les récentes crues et les intempéries. En témoignent, comme le montre le reportage du 20H de TF1 ci-dessus, l'exemple récent d'une route en région niçoise, lézardée de fissures après les inondations de cette semaine, ou encore celui de Saint-Cernin, dans le Cantal, où tout un flanc de colline n'a pas résisté aux fortes précipitations.

À Butry-sur-Oise, dans le Val-d'Oise, un axe entier est totalement bloqué à la suite d'un glissement de terrain survenu il y a deux mois, la chaussée menaçant de s'effondrer. En cause ? Le manque d'entretien depuis plusieurs dizaines d'années, couplé à passage de plus de 3.000 véhicules par jour, selon les riverains. "Vous avez une circulation de plus en plus dense avec des poids lourds qui malheureusement ne respectent pas la limitation de tonnage", déplore face à notre caméra une habitante.

Jusqu'à deux millions d'euros par kilomètre rénové

Quels que soient les exemples, le coût des réparations est très élevé, oscillant de quelques milliers d'euros pour un nid de poule à deux millions d'euros par kilomètre pour la rénovation d'une route à double sens. À titre de repère, depuis six ans, le budget de la rénovation pour la voirie a augmenté de 20%.

Mais comment expliquer alors que le réseau routier français continue de se dégrader avec à ce jour, un tiers du réseau nécessitant d'être rénové, soient plus de 375.000 kilomètres ? "Cette augmentation de budget est d'abord liée à celle de l'augmentation des prix, les travaux ont augmenté ces dernières années significativement avec l'augmentation du prix du pétrole", souligne David Zambon, directeur du Cerema Infrastructures de transport et matériaux.

Pour les collectivités, déjà confrontées à un manque de moyens, le retard est difficile à rattraper, pointe l'Observatoire National de la Route.

"Ça coute très cher de refaire des routes, le département, souvent, ils me disent 'on ne peut pas', mais à partir du moment où 'on ne peut pas' c'est qu'au-dessus ça ne vient pas, ça veut dire que c'est l'État qui peut-être gère mal son argent", estime le maire de Butry-sur-Oise, Claude Noël. En France, 99 % du réseau routier est pour rappel géré par les communes ou les conseils départementaux.