Nouveaux mini radars en ville : les premières sanctions tombent

Ils sont petits, très discrets, et seront à termes capables de voir toutes nos infractions au volant. Les radars urbains, testés dans plusieurs villes de France, ont commencé à verbaliser les conducteurs ce mardi. Avec une particularité : les habitants ne savent pas lesquels les flasheront pour de vrai.

Fini la figuration. Désormais, les radars urbains sanctionnent. Alors que leur installation a débuté depuis plus de deux ans, à Belfort (Territoire de Belfort), Montbéliard (Doubs), Toulouse (Haute-Garonne) et Marseille (Bouches-du-Rhône), ils étaient jusqu'à maintenant en phase de test. Mais depuis ce mardi 16 janvier, les premières cabines installées à Marseille et Belfort pourront vous verbaliser pour un feu grillé ou un excès de vitesse. Pour Montbéliard, le top départ des verbalisations est fixé au 29 janvier, tandis que pour la ville de Toulouse, la date n'est pas encore connue.

Ces radars ne flashent pas

Mais attention, tous ces radars ne verbalisent pas. Par exemple, sur la vingtaine mise en place dans le département du Territoire de Belfort, seuls cinq sont actifs. Mais on ne sait pas lesquels. Les quatorze autres sont des leurres pour inciter les automobilistes à lever le pied. Encore faut-il les apercevoir. "Je ne l'avais pas repéré", lance ainsi un conducteur surpris dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "On les voit pas donc on peut aussi bien être à 50 ou 55 km/h, on ne s'en rend pas compte", tranche un autre.

C'est vrai qu'ils sont discrets, car leurs couleurs se fondent dans le paysage. De plus, ils sont moins grands que des radars classiques et annoncés par de plus petits panneaux (de 50 x 50 cm). Cerise sur le gâteau : ces radars ne flashent pas. "C'est fait exprès pour nous attraper dans tous les cas", ironise un retraité. Pour autant, depuis leur installation, des baisses de vitesse ont été constatées : de 5 à 10 km/h.

Pour le moment, ces radars urbains ne sanctionnent que pour deux infractions : l’excès de vitesse dans les deux sens de circulation et le franchissement d’un feu rouge. Mais des projets sont à l'étude pour qu'ils détectent aussi l'oubli de la ceinture ou le téléphone au volant. Ce n'est pas pour tout de suite, mais à terme, ce genre d'infraction pourra donc, elle aussi, être sanctionnée.