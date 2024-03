Somnolence au volant : 3 questions sur les caméras obligatoires dans toutes les voitures neuves dès cet été

C'est la cause d’un accident mortel sur trois. Pour lutter contre la somnolence au volant, un dispositif de surveillance va devenir obligatoire à partir de cet été sur toutes les voitures neuves vendues en Europe. TF1 vous explique tout ce qu'il faut en savoir.

En ce vendredi 15 mars, 24ᵉ journée mondiale du sommeil, quelques chiffres pour réveiller tout le monde. Derrière la conduite sous emprise de psychotropes, et devant la vitesse, la somnolence au volant est la seconde cause de mortalité sur les routes. Selon la sécurité routière française, les premiers signes d’endormissement multiplient par quatre le risque d’avoir un accident. Une seule nuit écourtée avant de prendre le volant suffit à le multiplier par six. La somnolence, elle, le multiplie par huit. C'est la cause directe d’un accident mortel sur trois parce que, trop souvent, on surestime sa capacité à gérer la fatigue. La problématique dépasse d'ailleurs les frontières de l’Hexagone, puisque l’Union européenne s’est emparée du sujet, en rendant obligatoires dès cet été dans les véhicules neufs les caméras détectant les premiers signes.

Qu’est-ce qui est prévu exactement ?

Cette réglementation, nommée General Safety Regulation 2, s’appliquera dès le 7 juillet prochain dans l'Union européenne. Tous les constructeurs automobiles devront, à cette échéance, intégrer dans les volants ou les montants des pare-brise le système de surveillance DMS (Driver Monitoring System), déjà présents dans certains modèles depuis juillet 2022. Concrètement, le dispositif aura la charge d’alerter tout conducteur s’il dépasse le seuil maximal de distraction, c’est-à-dire s’il ne regarde plus la route pendant plus de 3,5 secondes lorsqu’il roule à plus de 50km/h, ou s’il ne regarde plus la route pendant plus de 6 secondes lorsqu'il roule entre 20 et 50 km/h (à 50km/h, en trois secondes, une voiture parcourt près de 42 mètres). Et ce, de jour comme de nuit, même si l’automobiliste porte une casquette, des lunettes de soleil ou des faux-cils.

Capture d'écran TF1

Comment ça fonctionne ?

Comme le montre le test réalisé par notre journaliste dans le reportage du 20H de TF1 visible en tête de cet article, la voiture enverra, via une caméra infrarouge braquée sur le conducteur, des messages d'avertissement, accompagnés d’alertes sonores, dont l’intensité grimpera progressivement en cas d’absence de réaction. "Le système pourra mesurer l'état de vigilance. Il détectera l’ouverture ou la fermeture des paupières, la fréquence de clignement des yeux et surtout la direction du regard", détaille, au micro de TF1, Ayla Vanden Driessche, responsable business développement sur les systèmes d’aide à la conduite chez Forvia.

Capture d'écran TF1

Qu’adviendra-t-il des images filmées ?

Rassurez-vous : ces caméras "n’enregistrent rien du tout et ne transmettent aucune donnée", assure l'experte Elisabeth Young. C'est une disposition légale incluse dans cette nouvelle réglementation européenne. Du reste, ces détecteurs n’inquiètent aucun des automobilistes que TF1 a interrogés. "Tout le monde a déjà eu cette peur, de se dire qu’il faudrait s’arrêter tout de suite. Donc ce n’est pas plus mal si on est prévenu. Des fois, on ne s’en rend pas compte", estime l’un d’eux. "Il y a encore beaucoup trop de morts chaque année sur les routes. Toute initiative est bonne à prendre", juge une autre. Après les voitures homologuées cet été, cette technologie deviendra aussi obligatoire sur les utilitaires et les camions en 2026. La mesure vise à atteindre l’objectif affiché par l’Union européenne : zéro décès sur les routes du Vieux Continent à l'horizon 2050.