VIDÉO - Sécurité routière : l'opération coup-de-poing de centres commerciaux de l'Yonne

Dans deux centres commerciaux de l'Yonne, à Auxerre et à Sens, la préfecture a décidé d'exposer des voitures accidentées, voire en partie détruites. L'objectif est de marquer les esprits avant les fêtes et de faire passer un message de prévention. Une équipe de TF1 s'est rendue sur place.

La preuve par l'exemple. Imaginez-vous au volant après un ou deux verres d'alcool, avec la route et le paysage qui défile, puis tout devient flou. Vos réflexes ne sont plus les mêmes, et soudain, c'est l'accident. Au final, voilà ce qu'il reste de votre voiture : une épave. C'est justement ce que la préfecture de l'Yonne a choisi d'exposer en plein milieu de galeries marchandes à Auxerre et Sens à la veille des fêtes.

L'idée est de créer un électrochoc chez les conducteurs. "Ça fait réfléchir", lance tout de go un retraité venu faire ses courses dans le supermarché d'Auxerre, dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "Ça interpelle beaucoup", renchérit une mère de famille. Une troisième appuie : "J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir peur de ça, qui vont être impressionnés par ce carnage. Il faut dire ce qui est, c'est vraiment triste".

2 847 morts sur les routes

Cette opération de prévention routière met aussi les automobilistes en situation avec, par exemple, des lunettes qui simulent les effets d'un état d'ivresse avec 0,5 gramme d'alcool dans le sang. Une jeune fille tente l'expérience et elle ne se voit pas au volant dans cet état-là : "Jamais, c'est trop dangereux. Là, je fonçais dans tous les plots, alors imaginons si je fonce dans toutes les voitures".

"Les dangers sur la route, ben là, c'est d'avoir un petit peu l'esprit embrumé. On pense à d'autres choses à ce moment-là. Avec l'alcool, ça aide encore un petit peu plus et on rate un virage, on perd le contrôle", confirme Philippe Bernard, intervenant départemental de sécurité routière bénévole. Cette année, 2 847 personnes ont déjà perdu la vie sur la route en France. C'est 177 personnes de moins par rapport à l'année dernière à la même époque. Alcool, vitesse excessive et inattention figurent parmi les principales causes d'accident, notamment sur l'autoroute.

L'été dernier, les patrouilleurs d'autoroute avaient justement lancé une campagne de sensibilisation. Toujours en première ligne, ils entretiennent ces routes dans des conditions périlleuses. "C'est un métier dangereux. Notre quotidien, c'est ça. La moindre erreur sur l'autoroute est fatale", souligne Christophe Mourrut, ouvrier autoroutier. Un accident sur dix entraîne des blessures physiques chez ces agents. L'année dernière, quatre d'entre eux ont été tués sur l'autoroute.