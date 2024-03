Spectaculaire effondrement dans le Gard : combien la France compte-t-elle de ponts fragilisés ?

Un pont s'est écroulé lundi dans le Gard au passage d'un camion. En France, de nombreuses infrastructures sont en mauvais état et certaines doivent être réparées en urgence. Quelle est l'ampleur de la tâche ? TF1 fait le point.

À première vue, il semble en parfait état. Le pont Villars à Valenciennes (Nord) est pourtant strictement interdit à tous les poids lourds et à la plupart des utilitaires. En cause, un incendie en 2017 qui a dégradé l'ouvrage. "Parfois, on a un petit peu peur parce qu'on se dit 'vu qu'il a été fragilisé, est-ce qu'il ne peut pas s'écrouler ?' On est toujours inquiet de savoir ça...", réagit un automobiliste dans le reportage de TF1 ci-dessus.

En France, il existe de nombreux ponts comme celui-ci qui tardent à être réparés. Sur les 250.000 ponts routiers que compte la France, entre 30.000 et 35.000 sont en mauvais état et 4000 en urgence absolue doivent être réparés immédiatement, selon un rapport du Sénat publié en 2022. L'élément déclencheur : la catastrophe du Pont de Gênes : le 14 août 2018, le pont autoroutier Morandi, un axe essentiel pour les trajets locaux et le trafic entre l’Italie et la France, s’est écroulé, faisant 43 morts.

Il y a des ponts qui, depuis plusieurs décennies, n'ont pas eu le moindre technicien Lionel Llobet, président du STRRES (Syndicat national des entrepreneurs spécialistes de travaux de réparation et de renforcement des structures)

Dans la plupart des cas, l'infiltration d'eau et la pollution fragilisent les ouvrages. En août 2022, une équipe de TF1 avait suivi un radiologue du béton chargé d'inspecter la solidité des ponts. "Comme ils ont tous été construits en même temps et qu'ils vieillissent tous en même temps, le problème, c'est qu'il va falloir tous les réparer en même temps. C'est normal qu'un pont vieillisse, c'est juste qu'il faut le surveiller", expliquait Alexis Kalogeropoulos.

Pour les professionnels du secteur, il est nécessaire d'instaurer des contrôles réguliers et obligatoires, des réflexes déjà systématiques pour les tunnels et les barrages. "Il y a des ponts qui, depuis plusieurs décennies, n'ont pas eu le moindre technicien. Tout pont se dégrade s'il n'est pas entretenu, donc on milite auprès des pouvoirs publics pour mettre en place des contrôles tous les cinq ans", affirme face à notre caméra le président du STRRES ( Syndicat national des entrepreneurs spécialistes de travaux de réparation et renforcement de structures), Lionel Llobet.

Autre difficulté majeure : le coût des réparations. L'État a déjà débloqué 55 millions d'euros ces dernières années, mais il en faudrait trois fois plus selon les spécialistes. Lundi 18 mars, l'une des arches d’un pont de pierre s’est écroulée au passage d’un camion dans la commune de Chamborigaud (Gard), entraînant dans sa chute le véhicule, dont le chauffeur a été blessé.