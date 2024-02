Taille et nombre de bagages limités à bord des trains : le détail des nouvelles règles de la SNCF

La SNCF met en place de nouvelles règles sur le nombre et la taille des bagages à bord des TGV et Intercités. Une période de tolérance ira jusqu'au 15 septembre prochain. On fait le point.

Avant de monter à bord d'un TGV Inoui ou d'un Intercités, il faudra désormais compter et surtout mesurer méticuleusement vos bagages. La SNCF a clarifié le 15 février dernier sa politique concernant les valises et les sacs qu'un voyageur peut transporter dans ses trains. Jusqu'ici, la règle était un peu floue : vous deviez simplement "être en mesure de porter seul tous vos bagages en une seule fois".

Dorénavant, sont seulement autorisés gratuitement deux grands bagages (valise, gros sac à dos, sac de randonnée, sac de sport) aux dimensions maximales de 70 x 90 x 50 cm, ainsi qu'un dernier plus petit (sac à dos, cabas, sacoche d'ordinateur) aux dimensions maximales de 40 x 30 x 15 cm, comme la SNCF le mentionne sur son site.

Des règles précises pour les bagages spéciaux

La limitation du nombre et de la taille des bagages était déjà la règle pour les Ouigo, les TGV low cost de la SNCF à bord desquels les voyageurs ont droit à un bagage cabine (55 x 35 x 25 cm) sans limite de poids et un bagage à main (36 x 27 x 15 cm). C'est donc désormais aussi valable pour les TGV et les Intercités. "Ça va encore compliquer les choses", déplore une usagère des transports dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Autre règle précisée par la SNCF : si vous emportez un bagage spécial, comme un instrument de musique, une poussette ou encore une trottinette, il faudra se limiter à un grand bagage (70 x 90 x 50 cm) et à un bagage à main (40 x 30 x 15 cm), en plus, donc, de ce bagage spécial étiqueté aux dimensions maximales de 90 x 130 cm. À noter que les poussettes et les trottinettes ne devront pas dépasser cette taille une fois pliées. Pour les instruments de musique, ils doivent être transportés dans un étui qui ne dépasse pas les dimensions de 90 x 130 cm. Toutefois, en ce qui concerne les skis, s'ils doivent être obligatoirement rangés dans une housse, aucune limite de taille n'est imposée. Mais chaque skieur doit voyager avec une seule paire de skis.

Concernant les détenteurs d'un vélo, ceux qui voyagent avec un cycle non démonté et non plié devront leur réserver une place à 10 euros et pourront emporter un grand bagage (70 x 90 x 50 cm), une double sacoche vélo et un bagage à main (40 x 30 x 15 cm). Si le vélo est plié ou démonté sous housse, celui-ci ne devra pas dépasser les dimensions maximales de 90 x 130 cm, et une double sacoche vélo ainsi qu'un bagage à main aux dimensions maximales de 40 x 30 x 15 cm pourront aussi être embarqués à bord.

Des contrôles avant de monter à bord

La SNCF justifie ce nouveau règlement : "Nos clients, mais aussi nos agents, se retrouvent confrontés soit à des problèmes de sécurité à bord, soit à des difficultés de circulation, soit à un manque de place." Pour l'instant, aucun contrôle n'est effectué et la SNCF se limitera à de la pédagogie pendant les six prochains mois. Mais dès le 15 septembre 2024, si vous êtes trop chargé ou que l'un de vos bagages est trop grand, vous risquerez une amende de 50 euros par bagage superflu.

Les contrôles s'effectueront au niveau des portiques d'embarquement ou à bord des trains. De quoi rappeler quelques mauvais souvenirs à ceux qui voyagent fréquemment en avion et qui doivent déjà mesurer leurs bagages pour ne pas dépasser les limites imposées.

"Si la compagnie choisit, comme c'est le cas pour Ouigo, de facturer les bagages supplémentaires à bord, effectivement ça va rapporter de l'argent. Et on voit avec l'aérien, par exemple, que cette manne financière est loin d'être négligeable", explique Maria Lee, experte des transports pour le cabinet de conseil en management Sia Partners, dans le reportage de TF1. Pour le moment, la SNCF nous assure que l'objectif n'est pas de gagner plus d'argent en facturant des bagages supplémentaires, mais bien de limiter l'encombrement dans les rames.

Quid des trains régionaux ? La politique reste ici la même : aucune dimension maximale n'est imposée aux voyageurs. En revanche, les bagages "doivent pouvoir être manipulés par vous-même et entrer dans les espaces prévus dans nos trains régionaux", précise la SNCF.