Le 31 mai 2003, l’avion supersonique franco-britannique se posait pour la dernière fois sur les pistes de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Mais certains amoureux n'ont pas tourné la page et gardent encore en mémoire ce pan de l'histoire de l'aéronautique française.

Le 21 janvier 1976, le transport aérien connaît une révolution avec les vols inauguraux du premier avion de ligne supersonique au monde. L'appareil sera opéré par deux compagnies, Air France et British Airways. Trois heures trente suffisent au Concorde pour relier Paris à New York, à une vitesse de croisière de 2200 kilomètres par heure. Avec son fuselage en aluminium, son aile delta et ses commandes de vol électriques, le Concorde était un concentré d'innovations technologiques.

Embarquer à bord de cet avion mythique était un privilège. Ancienne cheffe de cabine sur le Concorde, Caroline Cader garde en mémoire de savoureuses anecdotes. Une fois par exemple, l’atterrissage la surprend dans la cabine. "Et là, je sens deux mains qui m’attrapent par la taille et le passager m’assied sur ses genoux pour que je ne tombe pas. C’était l’acteur américain Kevin Costner", relate l’ancienne hôtesse de l’air, dans la vidéo qui accompagne cet article.

Le grand frisson supersonique

À l'entendre, le grand frisson supersonique rendaient même parfois les passagers un peu polissons. "Un jour, ma cheffe me dit : mais où est le couple ? On les a vus sortir des mêmes toilettes qui se trouvaient au centre de l’avion. En fin de service, la porte s’ouvre à nouveau et c’était le même couple. La dame m’a dit : on a eu envie de le faire une deuxième fois", raconte Caroline Cader, dans le reportage.

Pierre Grange, ancien pilote de Concorde chez Air France, a gardé en mémoires la montée d’adrénaline au moment du décollage. "On est impressionné parce qu’il se passe au moment où le pilote lance les manettes en avant. Ça commence par ce bruit de bête fauve qui vient de l’arrière. Et cela continue ensuite parce que le Concorde n’est pas bien à basse vitesse. Donc, on essaie le plus vite possible d’aller plus vite, toujours plus vite", se remémore l’ancien pilote de ligne, dans la vidéo.

Il fallait être un peu fou Pascal Lauzeral, bénévole au sein de l’association Cap Avenir Concorde.

En France, les gardiens de cette mémoire sont encore très actifs. À Toulouse (Haute-Garonne), l’association Cap avenir Concorde profite de chaque conférence ou exposition pour présenter quelque 300 reliques de l’avion qui ont pu être sauvées de l’oubli. À l’époque, l’aéronautique était encore un artisanat de luxe. "Il fallait être un peu fou. Les techniciens n’avaient pas d’ordinateur. Tout était fait maison", relate Pascal Lauzeral, bénévole au sein de l’association Cap Avenir Concorde.

François Miranda, président de l’association Cap Avenir Concorde, se souvient comme si c’était hier du premier décollage du Concorde, le 2 mars 1969 depuis de l’aéroport Toulouse-Blagnac. Lui aussi ne manque pas d'anecdotes. "J’avais des amis qui jouaient au football près de Toulouse. C’était un dimanche après-midi. L’arbitre a sifflé l’arrêt du match pour pouvoir regarder le passage du Concorde", raconte ce passionné.

Mais le Concorde connaissait également des défauts majeurs dont l'accumulation aura précipité sa mise au hangar prématurée en 2003. Jugé trop bruyant à près de 120 décibels au décollage, et trop gourmand en kérosène avec 20 tonnes consommées par heure, le Concorde était également et surtout jugé trop peu rentable. Le crash du 25 juillet 2000, qui avait fait 113 morts, précipitera la fin du supersonique, au grand dam de ses admirateurs.