REPORTAGE - 100.000 bornes de recharge pour voiture électrique en France : dans le Jura, il n'y en a que 87...

Elles occupent quatre places de parking de ce supermarché. Mais selon les clients, ces bornes de recharge électriques sont rarement prises. Et pour cause, rouler en voiture électrique ici pose le défi de l'autonomie : le Jura ne possède que 87 bornes. C'est l'un des départements où il y en a le moins. Pourtant, la France a le deuxième plus grand réseau européen : 100.000, désormais, sur tout le territoire.