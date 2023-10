VIDÉO - 90 ans d'Air France : plongée dans les archives secrètes de la compagnie

On y trouve par exemple la toute première affiche réalisée par Albert Solon en 1933. Sur un papier Vergé ivoire clair, on peut y lire : "Paris-Londres en 95 minutes", détaille Sylvie Tarbouriech, la directrice marque et communication marketing, dans la vidéo en tête de cet article. On peut découvrir également la vaisselle du Concorde, mais surtout, les fameux uniformes des hôtesses, dont les tout premiers ont été créés juste après la Seconde guerre mondiale. "Vous aviez déjà une ligne qui était presque encore un peu militaire", précise la directrice.

Mais très vite, la compagnie devient l'une des plus importantes au monde. Air France se doit alors de vendre la France, et pour ça, il faut s'associer avec les plus grands couturiers. "On arrive dans les années 60 avec l'uniforme de la maison Christian Dior", poursuit-elle. Suivront aussi Balenciaga ou Nina Ricci. Tous les grands noms de la mode se sont bousculés pour habiller les hôtesses françaises. "Ça leur permettait de faire découvrir leur ligne et leur travail dans le monde entier. On n'avait pas à l'époque Internet qui permettait de tout voir instantanément", explique Sylvie Tarbouriech.