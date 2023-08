VIDÉO - Accidents à répétition : les deux ponts maudits du Rhône

"Souvent, quand on est à pied sur ces ouvrages-là, les gens disent : 'Le pont bouge beaucoup, j'ai le mal de mer'. C'est parce qu'ils sont très souples et très fins. Ils n'ont pas du tout été dimensionnés pour avoir les passages de camions", explique Bérangère Pisier, responsable du service ouvrages d'art de la métropole de Lyon. Un projet vise à élargir le pont dans les prochaines années pour plus de sécurité. Mais les gros camions y resteront interdits.