VIDÉO - Après Agen et Nice, Lille : ces communes qui interdisent les vélos dans leur centre-ville piéton

"En tant que piéton, ils passent très rapidement derrière toi, ça fout la trouille, surtout à mon âge", plaisante à moitié un habitant, sous son parapluie, au micro de TF1. "Ils me font peur, surtout quand je suis avec mes petits, parce qu’il y a des vélos qui font vraiment n’importe quoi", abonde une mère de famille, rassurée par la mesure. D’autant que les panneaux installés à l’entrée des zones concernées affichent que les trottinettes et les skateboards ne peuvent pas non plus y circuler.