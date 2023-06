VIDÉO - Prix du stationnement : la revanche des parkings souterrains

Au moment de choisir un parking pour votre voiture, une délicate question se pose : êtes-vous plutôt surface ou souterrain ? Pour les deux conductrices interrogées au début du reportage de TF1 ci-dessus, c'est une évidence. L'une affirme trouver l'option du parking en surface "plus sympa", "plus simple d'accès" et "pas trop cher". Le parking souterrain, "ça coûte un peu plus cher que se garer en ville", affirme également la seconde. Mais attention aux idées reçues.