VIDÉO - Autoroutes : les Français plus nombreux à rouler trop vite

Sur la voie de gauche, la vitesse moyenne grimpe même jusqu'à 137 km/h. Tandis que 3% des conducteurs observés toutes voies confondues dépassent les 150 km/h. Pour rester dans les clous, Tiffany a trouvé une solution radicale : ne plus conduire sur ces routes. "Je ne suis pas en confiance sur l'autoroute parce que justement ça roule trop vite", dit-elle. Heureusement, son compagnon est là pour prendre le volant. Et, il roule à 130, pas plus. "Moins on roule vite, moins on utilise de gasoil", fait-il valoir.

Alors que le gouvernement incite les salariés à réduire leur vitesse à 110 km/h, l'allure moyenne sur l'autoroute ne cesse d'augmenter. "Ce qui est surprenant, c'est que ça n'aille pas à la baisse alors même que l'on a des véhicules électriques désormais sur autoroute, alors même qu'il y a beaucoup de prévention et de sensibilisation. Mais aussi de sanctions", souligne Anne-Sophie Viennot, responsable sécurité routière à la Sanef.