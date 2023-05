VIDÉO - "C'est énorme !" : à Strasbourg, les nouveaux tarifs du stationnement surprennent

Pour la mairie, l’objectif est de limiter le stationnement en voirie en ville, pour privilégier les parkings-relais extérieurs, sous-utilisés. "La tarification, si on se gare en parking en ouvrage ou en parking-relais, est très faible pour la longue durée : 4,20 euros la journée plus le tram pour 7 personnes, fait valoir Pierre Ozenne, adjoint EELV à la mairie. Et le stationnement de courte durée en voirie est toujours possible, mais en revanche ce n'est pas possible pour la longue durée".

Les commerçants, de leur côté, plaident pour un abonnement professionnel : ils sont obligés, eux aussi, de payer régulièrement à l’horodateur. Inquiets d’une baisse d’activité, ils envisagent désormais des recours juridiques.