VIDÉO - Chaleur : les voitures en surchauffe, le nombre de pannes en hausse

C’est une situation qui se répète trop souvent ces derniers jours : un véhicule en panne sur le bord de la chaussée pour cause de moteur surchauffé. Une angoisse pour de nombreux automobilistes, comme pour Dorothy et sa famille, dont la voiture semble à bout de souffle. "Elle nous a signalé une anomalie, on pense que c'est la chaleur puisqu'elle a en effet ralenti, on s'est arrêté et elle est repartie. Maintenant, elle ne dit plus rien, donc on va croiser les doigts...", témoigne-t-elle dans le reportage du 13H de TF1 ci-dessus.