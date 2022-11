Chasse aux voitures : la solution de ce village divise ses habitants

Et ces chantiers provoquent des tensions, non pas chez les automobilistes qui devront faire un détour, mais chez les habitants. L’agriculteur du village, au volant de ses engins, aura des difficultés pour accéder à son exploitation. Les résidents du centre-ville, épargnés pour le moment, redoutent un report de trafic dans leur rue. Certains s’opposent au projet. D’autres l’acceptent avec une certaine fatalité. "Il y aura des mécontents, c’est sûr. Mais je pense qu’à mon avis, on va dans la bonne voie. On ne peut plus rester dans les villages d’il y a 20 ou 30 ans", estime Nasser, un habitant.

Les derniers panneaux sens interdit seront installés l’année prochaine pour tenter de réguler la circulation. Mais Hénonville restera un lieu de passage obligé pour beaucoup d’automobilistes.