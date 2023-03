VIDÉO - Le secteur aérien redécolle... mais manque de pilotes pour s'envoler

À cause de ce manque de pilote, certaines compagnies ont réduit leurs offres pour cet été. Par exemple : 34.000 vols en moins pour Lufthansa et 50.000 pour American Airlines. Des annulations préventives pour éviter la pagaille dans les aéroports cet été. EasyJet assure que les vols prévus à cette période seront assurés. Du côté d'Air France et Transavia, même optimisme, mais aux forceps grâce à une campagne de rachat de congés pour les pilotes volontaires.