VIDÉO - Des vélos sur la 4 voies : l'expérimentation bretonne qui fâche les automobilistes

Une expérimentation mise en place pour six mois. Ce kilomètre et demi de voie douce, entre Lannion et Perros-Guirec, suscite l'incompréhension chez de nombreux usagers. "C'est une immense bêtise. Cet été, ça va être un peu le bazar compte tenu du nombre de voitures qui descendent sur Perros en règle générale", pointe l'un d'eux. "Je trouve que c'est plus dangereux comparé à avant, d'avoir bifurqué la circulation comme ça plutôt que de laisser en quatre voies", poursuit un autre.

Une pétition réclamant un retour à la quatre voies a déjà recueilli 2700 signatures. Certains élus locaux demandent également l'arrêt de l'expérimentation. Pour le maire de Saint-Quay-Perros, en revanche, il faut aller jusqu'au bout. Il regrette un manque d'informations autour de cet aménagement. "L'expérimentation n'est pas pour voir s'il y a assez de place pour les vélos, elle est pour voir s'il y a suffisamment de places pour les voitures de l'autre côté. Depuis deux mois et demi, il n'y a pas eu le moindre bouchon. On attend le coup de rush de l'été, donc on ne peut pas dire qu'elle marche ou qu'elle ne marche pas, on est à peine à la moitié", déclare Olivier Houzet (Place publique).