VIDÉO - Motobécane fête ses 100 ans : les souvenirs des Français sur la "Rolls des deux-roues"

Ces fameux deux-roues peuvent être aussi à l'origine de belles histoires d'amour, comme celle de Judith et Didier, qui se sont rencontrés lors d'un rassemblement. "Je l'ai vu au loin parmi des centaines de gens. J'ai vu son regard et me suis dit : "c'est celui-là mon prince à moi ! Ça fait plus de quinze ans qu'on est ensemble et un an et demi maintenant qu'on est mariés", lance, tout sourire, cette passionnée. Même leur chien, Scooby, fait partie du voyage. "C'est un deux roues familial", sourit-elle.

Motobécane, c'est une passion française. Les premières ont été produites dans les années 1920, les suivantes connaîtront le succès. Avec le modèle "881", le constructeur MBK devient le plus grand producteur de deux-roues motorisés au monde. "Son surnom, c'était la bleue", se souvient Roger Lecomte, qui y a travaillé pendant 43 ans. Il se souvient d'une période faste. "C'était la Rolls des deux-roues. Dans les meilleurs temps, on fabriquait près de 5000 machines vendues par jour", souligne-t-il.