VIDÉO - Procédures d'expropriation, taxe à payer : ils disent non à la LGV Bordeaux-Toulouse

La ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse est le projet de TGV le plus contesté du moment. Des expropriations sont en cours, et elles sont très mal acceptées. Des communes refusent aussi de payer une taxe pour financer les travaux alors qu'elles sont à plus d'une heure du tracé. Une équipe de TF1 s'est rendue dans les Hautes-Pyrénées et le Tarn-et-Garonne.

Une ligne à grande vitesse qui fait grincer des dents. Elle passera à 40 mètres de la maison de Jean-Jacques Bejon, habitant de Bressols (Tarn-et-Garonne). Résultat : il va être exproprié. "C'est la maison que j'ai fait construire il y a une trentaine d'années et que j'habite. J'ai cette épée de Damoclès qui me menace en permanence", se désole-t-il dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Même inquiétude à quelques mètres, chez Robert Garrigues : "Ils m'ont proposé une somme. Moi, avec cette somme, il est impossible que je puisse racheter. D'un coup, il faut tout oublier et repartir à zéro ailleurs", réagit-il à son tour. La commune de Bressols se situe en plein cœur du tracé qui ralliera Bordeaux à Toulouse.

Un projet qui provoque également des crispations à Madiran (Hautes-Pyrénées). Autre problème ici, les habitants viennent de payer une taxe pour l'installation de cette nouvelle ligne. L'État impose à toutes les communes situées à moins d'une heure d'une gare desservie par le nouveau TGV de payer une participation inscrite sur la taxe foncière.

Madiran et la commune voisine St-Lanne se situent pourtant à un peu plus d'une heure de la gare la plus proche, comme le montre l'image ci-dessous. "Je ne comprends pas que ces deux communes aient été retenues pour financer cette LGV", s'offusque le maire de Madiran Fabrice Latapi.

TF1

"Ça correspond à une dizaine d'euros par habitation, mais elle est appliquée pendant quarante ans. Au final, ça fait un sacré montant pour des personnes qui n'iront peut-être jamais à Mont-de-Marsan, prendre la ligne grande vitesse", défend à son tour Sandrine Santacreu, interrogée par notre équipe. Au total, 2340 communes participent au financement du projet. La ligne Bordeaux-Toulouse devrait être mise en service d'ici à 2035.