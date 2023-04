VIDÉO - Feux tricolores "intelligents" : comment ça marche ?

Il y a trois ans et demi, Vieux Mesnil (Nord) est la première commune à avoir testé le dispositif. Elle a installé deux feux à l'entrée et à la sortie du village. Le but est d’inciter les conducteurs à ralentir. Ils comprennent la démarche. "Moi, ça ne me dérange pas. Au moins, ça nous rappelle qu’il faut bien rouler à 50 km/h ici", estime une femme. "J’aime mieux ça que les dos d’âne, parce que les dos d’âne, ça secoue la voiture et pour notre âge, ce n’est pas très agréable", apprécie une retraitée.

7500 véhicules traversent le village tous les jours. Ils roulent sur la départementale qui jouxte la médiathèque et l’école. L’installation des feux est saluée par les parents d’élèves, mais pour eux, ils ne sont pas assez dissuasifs. "Il y a encore des personnes qui passent au rouge et ça, c’est dommage", accuse une grand-mère. "C’est dangereux pour les enfants, même pour nous, en tant qu’adultes. On n’est pas à l’abri qu’il y ait un mec qui sorte de la route", ajoute un père de famille. La preuve dans le reportage en tête de cet article : une voiture grille le feu rouge à toute vitesse.