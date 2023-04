VIDÉO - "Ça me rend fou" : ces chauffeurs de car qui ont le permis, mais pas le droit de rouler

C’est le comble de l’absurde. À Landivisiau (Finistère), une entreprise de cars scolaires manque de personnel. Pourtant, elle a recruté six nouveaux chauffeurs. Mais ces derniers ne peuvent toujours pas travailler, car ils attendent leur permis D, celui des transports en commun. Jean-Marc, chauffeur de car, est agacé. "Ce qui me rend fou, c’est que les six personnes qu’on attend ont passé leur examen, ont eu leur diplôme, et maintenant, nous, on se retrouve bloqués parce qu’ils n’ont pas leur permis validé par l’ANTS et on est obligés d’attendre. On ne peut toujours pas les prendre chez nous !", peste-t-il.