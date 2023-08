VIDÉO - Haute-Vienne : il traque les dos d'âne illégaux

Il n'y a pas que les dimensions dans la réglementation. Les ralentisseurs sont interdits dans les virages. Ils doivent être aménagés sur une voie où passent moins de 3 000 véhicules par jour et une route avec aucun transport en commun. Après chaque constat, Alain le signale aux mairies.

La ville de Saint-Léonard-de-Noblat n'a pas souhaité s'exprimer, mais dès le lendemain du tournage de notre équipe, elle a rafraîchi la signalisation : de la peinture blanche flambant neuve est réapparue sur le ralentisseur pointé du doigt. Dans d'autres communes comme à Boisseuil, le maire, lui, a accepté de rectifier la hauteur. "L'angle était 2 centimètres trop élevé, explique Philippe Janicot, élu sans étiquette. Quand nous, on fait faire quelque chose, on doit respecter la loi en tant que maires. Si nous on ne respecte pas la loi, comment peut-on derrière demander à nos administrés de le faire ?"