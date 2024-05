VIDÉO - L'autoroute A13 partiellement rouverte : ces camions qui l'empruntent illégalement

Fermé depuis le 19 avril après la découverte de fissures, le tronçon de l’A13 entre Vaucresson et Paris a partiellement rouvert ce vendredi après-midi. Il est praticable pour les véhicules légers uniquement, sur une voie, dans le sens province-Paris. Une équipe du 20H de TF1 est allée à la rencontre des automobilistes soulagés, constant que certains camions empruntent aussi l'A13, malgré l'interdiction des poids lourds.

Elles étaient les premières voitures à emprunter l'A13 depuis presque un mois. La portion de l'autoroute A13 située entre le boulevard périphérique parisien et l'A86, a été rouverte aux véhicules légers, vendredi 10 mai, sur une voie dans le sens province-Paris. "C'était horrible sans, et c'est redevenu jouable. Pour le travail, pour le plaisir, pour tout", se réjouit un automobiliste dans le reportage du 20H de TF1 visible en tête de cet article. "Ça fait gagner du temps, et là visiblement, tout le monde ne sait pas qu'elle est rouverte donc il faut en profiter", renchérit un autre, le sourire aux lèvres.

Plusieurs poids lourds sur la voie

Si dans son communiqué, la préfecture des Hauts-de-Seine précise "l'interdiction des poids lourds", nos équipes ont constaté sur place la présence de plusieurs camions, certains conducteurs expliquant ignorer cette règle. "Je viens juste de l'apprendre", réagit l'un d'entre eux, interrogé par TF1.

Par ailleurs, nos journalistes n'ont fait la rencontre d'aucun policier surveillant la voie. "Si le nombre d'infractions constatées est trop élevé, nous nous rapprocherons du ministère de l'Intérieur pour renforcer les contrôles", explique le ministère des Transports, questionné sur ce sujet.

La préfecture avait annoncé le 18 avril au soir la fermeture de cette portion d'autoroute très empruntée à l'ouest de Paris pour des raisons de sécurité à la suite de "mouvements de terrain". Trois semaines plus tard, est-ce risqué d'emprunter cette voie en camion ? "Si certains s'engagent quand même ce n'est pas dangereux pour les autres usagers", répond la DiRIF (direction des routes d'Île-de-France).

Les fissures ont été comblées sur les voies toujours fermées. Des travaux débuteront dès lundi 13 mai pour changer une canalisation du réseau d'assainissement sous la route. Une opération complexe, repoussant à fin juin minimum la réouverture totale de l'A13.