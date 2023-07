VIDÉO - La Renfe débarque : voyage à bord du premier TGV espagnol en France

À l’intérieur, le décor peut paraître un peu désuet : des images d’anciennes gloires du cyclisme collées au mur, des sièges larges et colorés, comme si nous étions restés dans les années 70 : "Il est d'époque", constate Laura. "Par rapport à nos trains français, il n'est pas très moderne. Mais, vu le prix, il ne faut pas être exigeant." En effet, pour leur trajet, le billet coûte neuf euros, soit cinq fois moins cher que le prix de la SNCF. Un tarif valable pour des liaisons entre des gares françaises. Pour un voyage entre l'Espagne et Marseille ou Lyon, le premier prix sera de 29 euros et pour un trajet entre l'Espagne et Narbonne ou Montpellier, de 19 euros.