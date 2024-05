VIDÉO - Les Français sur le pont : les images de l’affluence sur les routes et dans les gares ce mardi pour l'Ascension

À 19h, Bison Futé annonçait 953 km de bouchons cumulés dans l'ensemble de l'Hexagone. Voici les images de cette affluence sur les routes et gares, à la veille de deux jours fériés.

"Là, on a perdu 1h30 pour sortir de Paris", lance un automobiliste faisant du surplace au niveau du péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines. Il lui reste encore trois heures de route. En cette veille de jour férié, ce mardi soir, le trafic est dense. À 19h, Bison Futé annonçait 953 km de bouchons cumulés dans l'ensemble de l'Hexagone.

"Depuis le 1er mai, les départs en week-end se sont pas mal étalés. On constate que là, c'est plus calme que d'habitude même si on a une heure de bouchons cumulés sur l'autoroute A7 en vallée du Rhône", détaille Perrine Martin, rédactrice en chef adjointe de Radio Vinci Autoroutes.

+20% de passagers en car

En région lyonnaise, une équipe de TF1 a rencontré une famille en route pour Le Grau-du-Roi (Gard). Elle a opté pour une astuce, non-validée par l'Éducation nationale, afin d'éviter les embouteillages. "On n'a pas mis les enfants à l'école l'après-midi, on espère qu'il y aura moins de bouchons", lance la mère de famille, un petit sourire aux lèvres. "On pourrait se téléporter", renchérit sa fille, claquant des doigts pour tenter de mettre en pratique son idée.

Près de 100.000 passagers ont plutôt opté pour le car ce mardi, soit une augmentation de 20% par rapport à une semaine ordinaire. "Moi j'ai posé six jours, direction l'Italie, c'est la période parfaite, température idéale", s'exclame un passager.

À la gare de Lyon (Paris), les trains sont eux aussi pris d'assaut. 2,5 millions de voyageurs ont réservé leur billet cette semaine, selon la SNCF. "Il y avait du monde, nous ça fait deux mois qu'on a pris les billets pour pouvoir partir", lance une voyageuse. La journée de retour de ce long week-end, ce dimanche, est d'ores et déjà classée noire par Bison Futé.