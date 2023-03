VIDÉO - LGV Bordeaux-Toulouse : ils paieront pour voir passer les trains !

À une soixantaine de kilomètres, à l'est de Bordeaux, à Sauveterre-de-Guyenne, la ligne LGV semble bien loin. Ici, quasiment personne n'est au courant, mais il faudra payer la taxe dès cette année. "C'est choquant de voir que dès qu'on veut bouger quand on est ici chez nous, on n'a pas grand-chose", déclare un habitant. Sans train et avec un seul bus par jour vers Bordeaux, les habitants manquent avant tout de transports du quotidien. "Des bus déjà pour rejoindre la métropole. On a besoin de pouvoir circuler. Ici, si vous n'avez pas de voiture, vous ne pouvez pas circuler, vous ne pouvez pas aller au travail, faire vos courses, rejoindre Bordeaux...", explique Christophe Miqueu, maire (DVG).