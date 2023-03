VIDÉO - 30 km/h, pas plus : comment Bordeaux fait lever le pied en centre-ville

Mais là où la vitesse est la mieux respectée, c'est dans les portions aménagées comme dans le centre de Bordeaux. Trottoirs plus larges, rues rehaussées, ou encore un revêtement de sol fait de pavés utilisés d'ordinaire pour les piétons. "Il y a aussi tout un travail de plantations d'arbres, on sait que les arbres étouffent la visibilité, donc induisent un comportement automobiliste plus lent", explique Didier Jeanjean, adjoint EELV au maire de Bordeaux. Cependant, il faudra malgré tout y ajouter des sanctions. "Le temps qu'on s'acculture à ces nouvelles façons de circuler en ville, la sanction fait partie du continuum de mesures à mettre en œuvre", ajoute l'élu.

"Je ne respecte pas toujours, mais je comprends qu'il faut respecter les limitations", avoue une automobiliste. "C'est souvent des petits excès de vitesse, donc la sanction, elle est peu lourde", estime un autre conducteur.