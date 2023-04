VIDÉO - Mobilisation contre l'A69 Toulouse-Castres : les arguments des pro et des anti

Ils se sont installés sur un terrain privé, à quelques centaines de mètres du tracé de la future autoroute. 2 000 personnes sont attendues ici ce week-end. À l'origine du mouvement de protestation contre le projet d'autoroute A69 entre Toulouse à Castres, les écologistes du Tarn se présentent comme résolument non-violents. Ce sont "des gens du territoire qui ne sont pas forcément militants à la base, assure Cécile Baréa, du collectif "La voie est libre". On veut simplement faire passer nos idées : aujourd'hui, on ne peut plus construire d'autoroute dans ces conditions-là. On a une vallée fertile, on ne peut pas y faire sept voies bitumées."