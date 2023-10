VIDÉO - Normandie : la galère des habitants d'Yvetot, dont la route est fermée depuis un an et demi

"Tout le monde en a marre". Dans le village d'Yvetot, en Seine-Maritime, la coupure de la route départementale qui traverse la commune est au cœur des tensions. Depuis un an et demi, l'axe qui relie Rouen au Havre est en travaux et les 10.000 véhicules qui l'empruntaient chaque jour sont déroutés sur d'autres itinéraires. "On habite derrière, à chaque fois, il faut faire le grand tour", s'agace une habitante dans le reportage du 13H en tête de cet article. "À chaque fois qu'on veut passer par là, il faut anticiper et trouver le parcours pour se détourner, c'est sûr que c'est une gêne", déplore, de son côté, un automobiliste.

Une situation qui sature également les communes alentours qui voient passer les véhicules déroutés de la RD6015. Un calvaire en voiture comme à pied. "C'est compliqué parce qu'il faut passer par-derrière, mais il y a des barrières partout", explique cette habitante qui doit tous les jours "enlever la barrière, faire passer la poussette et remettre la barrière".