VIDÉO - Nouveau feu jaune pour les piétons : l'exemple de Strasbourg

Un nouveau signal lumineux pour prévenir les piétons de ne plus s'engager ou d'accélérer la cadence avant le passage au rouge. "Ça peut être une bonne chose, parce qu'on a tendance à traverser un peu au dernier moment, alors que le feu est déjà rouge, donc peut-être que ça incitera à arrêter vraiment quand le feu sera rouge", sourit une jeune femme. "Des fois, on ne se rend pas trop compte du temps qu'on a pour traverser quand ça passe au rouge, la marge qu'il y a entre le moment où les voitures vont redémarrer et le moment où les piétons vont pouvoir passer", poursuit un homme.