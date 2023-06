VIDÉO - Pénurie de contrôleurs techniques : des centres contraints de refuser les clients

Dans son garage, ils sont deux pour expertiser 30 véhicules dans la journée, ce qui nécessite 20 minutes par véhicule. Et pendant l'été, il n'y aura plus qu'un contrôleur technique par jour dans le garage. "Je galère à trouver du personnel. Il y en a qui démissionnent, ou qui trouvent du travail plus près de chez eux. On ne va pas non plus empêcher le personnel de prendre des vacances", explique le gérant.