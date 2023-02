VIDÉO - Première en France : le train à hydrogène expérimenté sur une ligne TER

Construit par Alstom, le train à hydrogène Coradia iLint est testé pendant trois jours, de mercredi à vendredi, entre Tours et Loches (Indre-et-Loire), une petite ligne de campagne qu’il est impossible d’électrifier. L’expérimentation, financée à hauteur de 300.000 euros par la région Centre-Val-de-Loire, vise à poser les premiers jalons d’une future certification en France de ce modèle, déjà en service commercial depuis septembre 2018 en Allemagne.

Ce train est "adapté aux petites lignes" et "permettra un nouvel aménagement du territoire" qui ne se fera plus forcément autour des grandes métropoles, a indiqué le président de la région, François Bonneau, auprès de l’AFP. Car le train produit lui-même son électricité, et tout se passe sur son toit. "Ces piles à combustibles, ce sont les endroits où on va venir mélanger l’hydrogène stocké à bord et l’oxygène présent dans l’air pour fabriquer de l’électricité et ne rejeter que de la vapeur d’eau, pas de particules", explique Yannick Legay, directeur technico-commercial d’Alstom.