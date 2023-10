Avion : bientôt la fin des bagages cabine payants ?

C'est Ryanair qui a décidé de rendre payants les bagages cabine en 2018, et depuis la plupart des compagnies aériennes, notamment low cost, lui ont emboité le pas. Un seul bagage est en général inclus dans le prix du billet, avec des exigences précises pour les dimensions et le poids qui diffèrent selon les compagnies. Cela crée donc certaines confusions et augmentent le risque de payer des frais supplémentaires imprévus.

Voilà pourquoi le Parlement européen demande à la Commission de supprimer les frais supplémentaires sur les bagages cabine et d'instaurer une règle unique pour leur poids et leur dimension. "Ce serait beaucoup mieux d'harmoniser", confie une voyageuse. "Maintenant, la moindre chose est payante. On a des billets moins chers, mais au final, on se retrouve au même prix", ajoute une retraitée.

Il faut dire que les bagages cabine payants rapportent gros. Selon nos calculs, ce sont au minimum 600 millions d'euros sur une année pour une seule compagnie qui facture dix euros par bagage à main. S'ils deviennent gratuits, il faudra compenser. "Ils vont devoir se rattraper autre part, soit en augmentant les prix du billet, soit en proposant de nouveaux services qu'ils factureront plus cher aux voyageurs", confirme Maria Lee, experte transports chez "Sia Partners".