Sécurité routière : pourquoi les radars tronçons sont en voie de disparition

Un remplacement aujourd'hui dénoncé par les associations d'automobilistes, comme 40 millions d'automobilistes. "Avec cette énième démonstration de quête d’un système de répression le plus rentable possible, on a une nouvelle fois la preuve que les radars ne sont pas là pour assurer la sécurité des usagers, mais bel et bien pour faire les poches des automobilistes", clame l’association auprès de 20 Minutes. Selon elle, le radar tronçon est l'un des plus pertinents pour lutter contre les excès de vitesse. Une nouvelle génération de ce type de radars, plus moderne et plus précise, pourrait voir le jour en 2025.