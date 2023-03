SNCF : un nouveau dispositif pour éloigner sangliers et chevreuils testé en Côte-d'Or

Près des bois, en plaine, sangliers et biches se retrouvent régulièrement sur les lignes ferroviaires. Résultat : 1900 collisions entre trains et animaux ont lieu chaque année en France. Cela équivaut à 792 heures de retard cumulées. Cet effaroucheur sonore, installé il y a quelques semaines, est le premier dans le pays. Cinq mégaphones protègent la voie sur trois kilomètres. "On fait l'expérimentation ici. On ne la mettra pas dans une zone urbaine parce que le son pourrait gêner les riverains", poursuit Véronique Bon.

Dans les rames, il est impossible de s'en rendre compte. Une liaison TER passe près de l'appareil et pourtant, peu de voyageurs en avaient entendu parler. "Je ne le savais pas. C'est la première fois que je l'entends, mais je pense que c'est vraiment une très bonne idée", affirme l'un d'eux. "C'est très important, je pense, de ne pas leur faire du mal et puis si ça évite les collisions, c'est bon pour tout le monde", ajoute un autre. "Ça évite les retards. Moi, ça m'est arrivé régulièrement que des trains heurtent des sangliers ou des chevreuils. Une fois aussi une montgolfière mais ça, on ne peut pas les effaroucher", sourit une femme.