VIDÉO - On vous embarque à bord du TGV M dans lequel vous voyagerez en 2025

Il se distingue par son nez, 2,60 mètres plus haut que celui du TGV actuel. Et par sa couleur, puisqu'il est pour l'instant tout blanc. Ce vendredi 6 octobre, la SNCF a officiellement présenté le TGV M, son "train du futur", à la Gare de Lyon. Avec une capacité de 740 places maximum, contre 630 aujourd’hui, cette cinquième génération de train à grande vitesse sera le "futur TGV iNoui" et sera mis en service commercialement début 2025. Le TGV M sera à 97% recyclable et aura une consommation d’énergie 20% inférieure aux TGV actuels.

Ces derniers jours, le train a enfin roulé en France à 320 km/h. "Pour l'instant, dans ce TGV, il n'y a que des ingénieurs et des ordinateurs. On teste la capacité à monter en vitesse, ou encore le freinage", explique Alain Krakovitch, directeur des TGV à la SNCF. "Dans quelques mois, on le testera complètement en conditions de circulation commerciale", précise-t-il dans le reportage

de TF1 en tête de cet article.