VIDÉO - SNCF : une panne électrique sur le TGV reliant Paris à l’Est de la France provoque jusqu'à six heures de retard

La circulation sur la ligne à grande vitesse entre Paris, l'est de la France et l'Allemagne a été largement perturbée ce vendredi. En cause, la rupture d'une caténaire à la mi-journée. La plupart des trains ont dû se dérouter sur des lignes secondaires, ce qui a provoqué des retards dans les deux sens.

Au fil des heures, les jambes faiblissent. Gare de l'Est, ce vendredi après-midi, il y a déjà plus de deux heures d'attente pour un couple de retraités en partance pour Metz. "Faut bien que je rentre chez moi, donc je vais attendre et voir si mon train arrive. J'espère ne pas dormir dans la gare", lance son épouse dans le reportage de TF1 ci-dessus. Un peu plus loin, l'énervement et la fatigue se font sentir chez d'autres voyageurs. Il faut dire que sur les tableaux d'affichage, il y a désormais jusqu'à cinq heures de retard.

Des itinéraires bis

Selon la SNCF, la circulation est interrompue sur la ligne à grande vitesse entre Paris et l'est de la France. En cause : une rupture de caténaire à Saint-Hilaire-au-Temple dans la Marne. Les TGV ont donc dû emprunter des itinéraires bis. Une équipe de TF1 est montée à bord de l'un d'eux, direction Strasbourg. Ils sont partis à 14h55 de Paris et le contrôleur vient d'annoncer que le train circule sur la voie des TER à faible vitesse jusqu'à la destination. La circulation se fait donc à 140 km/h maximum en accordéon.

Deux collègues ont sauté dans le premier train qui partait comme beaucoup d'autres. "On a connu plus confortable. Ça fait un peu mal", admet le jeune homme alors qu'il est assis dans le couloir, faute de mieux. D'autres voyageurs viennent tout juste d'arriver à Strasbourg. Leur trajet a duré quatre heures au lieu d'une heure quarante-cinq.

Selon la SNCF, tous les trains prévus ce vendredi ont pu circuler par la voie classique. Le trafic restera perturbé ce samedi encore.