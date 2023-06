VIDÉO - Stationnement : à Lille, 9.000 places désormais payantes

Pierre, étudiant de 19 ans, le découvre. "Je ne savais pas que c'était aussi cher. Apparemment, cinq heures, c'est 25 euros", dit-il. Il choisit finalement de rester moins longtemps pour faire baisser la facture, 3 euros pour deux heures. "Du coup, c'est pas très agréable, surtout pour les étudiants parce qu'on n'a pas forcément beaucoup d'argent pour ce genre de choses. Je suis frustré en voyant ça, c'est surtout de l'incompréhension vu les tarifs", reconnait le jeune homme.

Au total, 9.000 places sont devenues payantes à Lille. Si les résidents bénéficient d'une réduction, les commerçants doivent en revanche s'acquitter du plein tarif. C'est 50 euros par jour au maximum pour Frédéric Longuépée, gérant du magasin "Méga-fête". Pour l'instant, il n'a pas d'autres solutions. "Moi, j'ai besoin de garder une voiture à proximité. J'ai fait la démarche pour avoir un garage, mais tout est pris depuis longtemps", regrette-t-il.

Un artisan-boucher y voit, au contraire, un avantage. "Plutôt que d'avoir des voitures stationnées qui ne bougent pas, on a un flux de voitures, les gens peuvent se garer, repartir. Et en plus, s'ils sont là qu'une demi-heure, c'est gratuit", assure-t-il.