VIDÉO - Stationnement devant la gare d’Aix TGV : le grand bazar

Le long de la chaussée, sur les talus et jusqu’à la bretelle d’accès à la gare TGV d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), des centaines de véhicules stationnent de part et d’autre sur des emplacements interdits. Parmi les automobilistes rencontrés, un touriste belge. "Il y avait quelqu’un qui m’avait dit d’essayer de me garer ici le long et de ne pas prendre les parkings, parce que c’est payant. Alors, j’ai tenté et j’ai eu de la chance", explique-t-il.