VIDÉO - Strasbourg : personne ne comprend les panneaux de cette autoroute

Avec un tel enchevêtrement de signalisations sur une dizaine de kilomètres à peine, on ne sait plus quelle vitesse adopter, et à quel moment de la journée. "Il faut en fait regarder les panneaux qui clignotent. Entre 70 km/h et 90 km/h, ça change au fil de la journée et si c'est la semaine ou le week-end, donc il faut bien faire attention à ça", tente d'expliquer un automobiliste qui a l'air, lui, d'avoir tout compris.

Lancées en 2021 par l’Eurométropole de Strasbourg, ces règles de circulation devaient permettre de désengorger un axe emprunté quotidiennement par 150.000 véhicules. "Cette mise en place de panneaux était expérimentale. Nous tirons aussi un peu les leçons de nos erreurs. Et puis nous pourrons améliorer la situation à l'avenir. C'est le but recherché", admet Béatrice Bulou, vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg.