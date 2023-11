VIDÉO - "Un cauchemar" : ruade à Marseille contre la fin progressive du stationnement à cheval

Dans un autre quartier de Marseille, des poteaux anti-stationnement sont installés depuis plusieurs mois, au grand bonheur des piétons. "Les voitures montaient sur le trottoir, on n'avait à peine la place de passer, donc il fallait aller un peu sur la route et c'était galère. Maintenant, on n'a pas ce problème et il y a moins de risques d'accidents", soutient une passante marseillaise, interrogée dans le reportage ci-dessus.

L'objectif de la municipalité est simple : empêcher les automobilistes de monopoliser la même place pendant des semaines. "C'est ce qu'on appelle une privatisation de l'espace public (...), et en payant ces places, on augmente la disponibilité puisqu'une place payante, c'est huit à neuf rotations de voiture par jour, contre deux à trois lorsque la place est gratuite", défend Vincent Kornprobst, adjoint au maire, responsable mobilités et voirie des 4ème et 5ème arrondissements de Marseille. Au total, la ville s'est engagée à supprimer 2000 places à cheval d'ici trois ans.