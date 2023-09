VIDÉO - Voiture électrique à 100 euros par mois : quelles conditions pour en profiter ?

Payer une voiture électrique à seulement 99 euros par mois, c'est déjà possible, comme le montre le reportage de TF1 ci-dessus. Aujourd'hui, seuls quelques modèles sont disponibles, mais dans quelques mois, le gouvernement devrait étendre le nombre de véhicules. Un dispositif toujours à partir de 100 euros par mois pour un petit modèle électrique, comme une citadine. "Une voiture coûte de plus en plus cher, donc 100 euros, ça serait une bonne idée", s'exclame un client interrogé par TF1.

Dimanche, Emmanuel Macron a confirmé aux JT de TF1 et France 2 que rouler en voiture électrique pour 100 euros par mois devrait bientôt être possible. "D'ici à la fin de l'année, on va finaliser ce leasing que j'avais promis", a-t-il annoncé lors de l'entretien. Les pré-réservations débuteront fin novembre pour des premières livraisons prévues en 2024.