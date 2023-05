VIDÉO - Voiture électrique : ces particuliers qui proposent leur borne de recharge à la location

C'est un marché qui prend de l'ampleur : une voiture sur huit vendue en France aujourd'hui est électrique. Si les prix baissent et séduisent de plus de en plus de Français, les conducteurs d'une voiture électrique doivent faire face à un obstacle de taille : l'autonomie. Sur la route de campagne du Loir-et-Cher où se rend une équipe de 20H de TF1 dans le reportage ci-dessus, aucune borne électrique à l'horizon.

Mais ce problème appartient peut-être au passé. Désormais, il existe une myriade d'applications mobiles, comme ChargeMap, Plugshare ou encore Nextcharge, pour géolocaliser la borne de recharge la plus proche. Dans son véhicule électrique, Emmanuelle Sugnot n'a presque plus de batterie.