VIDÉO - Voiture électrique : comment sont réparties les 100.000 bornes de recharge publiques ?

Début mai, la France a franchi le cap symbolique des 100.000 bornes de recharge installées sur son territoire. Si le réseau s'étend à vitesse grand V, au rythme de 4000 nouvelles bornes chaque mois, pas moins de 90% d’entre elles ne sont pas équipées à ce jour de prise de charge rapide permettant de recharger son véhicule en seulement vingt à trente minutes (pour la somme de 30 euros environ, selon la taille de la batterie, ndlr). Logiquement, ce sont principalement les autoroutes qui bénéficient de ces installations, avec près de huit stations sur dix ayant des points de charge rapide. En septembre, normalement, toutes devraient en être équipées.

Le groupe TotalEnergies exploite 750 bornes de charge rapide, et prévoit d'en détenir près de 4000 d'ici à 2025. Mais les investissements pour ce type d'installation sont lourds. "C’est à peu près un million d’euros par station", indique, dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article, le PDG de l'entreprise, Patrick Pouyané. Pour la rentabilité, sur l'autoroute, on n'est pas loin des "huit à dix ans, c’est pour ça qu’il y a d’ailleurs des aides de l’État, souligne le patron de TotalEnergies. Mais on sait aussi que c’est la poule et l’œuf. Tant qu’il n’y aura pas des bornes de recharge sur les autoroutes, les gens hésiteront à acheter des véhicules" électriques." Sur ses cent-cinquante stations sur voies rapides, il en reste encore quarante à électrifier, selon le groupe.